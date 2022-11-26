السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فالنسيا يكشف تفاصيل إصابته أمام هولندا ويتمنى التعافى قبل مواجهة السنغال

إينر فالنسيا
إينر فالنسيا
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كشف إينر فالنسيا مهاجم منتخب الإكوادور تفاصيل إصابته في مباراة هولندا التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

 

وكان فالنسيا قد سجل هدفا في تعادل الإكوادور أمام هولندا ليتصدر قائمة هدافي مونديال قطر 2022.

 

وعانى فالنسيا من إصابة في الركبة، حيث خرج في الدقيقة 90، ما أدى إلى انتشار الشكوك حول قدرته على المشاركة في المباراة الأخيرة ضد السنغال.

 

وقال فالنسيا في تصريحات صحفية " أجريت اختبارات ووجدت أنني أعاني من التواء في الركبة وهو لأمر الذي يزعجني قليلا".

 

وأضاف فالنسيا " اليوم لعبت وكنت أعاني من آلام لكن الشيء المهم أنني كنت قادرا على مساعدة الفريق وما زلنا أقوياء".

 

وواصل حديثه " الركبة تتحسن، يجب أن نقوم بعمل جيد ونأمل أن نتمكن من اللعب بشكل جيد ضد السنغال".

 

وتمنى المهاجم الدولي الإكوادوري مشاركته في المباراة المقبلة أمام السنغال، معربا عن ثقته في التعافي بشكل إيجابي ليكون ضمن التشكيل.

إينر فالنسيا منتخب هولندا مباراة هولندا والسنغال مونديال قطر 2022

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