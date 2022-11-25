هالة البدري: لا توجد كتابة تصنف على أساس الجنس

كشفت الدكتورة هالة البدري، الكاتبة والروائية، عن فكرة تصنيف الأدب على أساس كاتبة سواء كان رجل أم أنثى.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "العاشرة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة،:" لا أعتقد أن هناك خصوصية نسوية ومسألة الأنثوية، أن أكتب للمجتمع ككل وليس تعصباً للرجال أو أزمة معهم رغم معرفتي بشخصيتهم".

وأضافت أن المرأة مثلها مثل الرجال لحق في المشاركة في الانتخابات ولديها الحق في إنتاج نوعي مبدع ولكن أصبح هذا الحق سئ السمعة لتحجيم مشاركة المرأة وأن هذا بدأ ليس في المنطقة العربية فقط وإنما يأتي من أوروبا.

وأشارت إلى أن التحجيم للمرأة بدأ في أوروبا وأمريكا من خلال المطالبة بوجود اتجاه للتحرك بسبب التحجيم وحرمانها من حقوقها، مؤكدة أنه لا توجد كتابة تصنف على أساس الجنس.