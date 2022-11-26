أكاديمى: مصر لديها إنجازات مهمة فى مجال الاقتصاد الأخضر خلال الـ7 سنوات الماضية

كشف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، عن إدراك الدولة المصرية لأهمية الاقتصاد الأخضر مبكراً مما ترتب عليه جذب مزيد من الاستثمارات.



وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن الدولة المصرية لديها إنجازات مهمة في الاستثمار خلال السنوات السبع الأخيرة، مشيرا إلى أننا شاهدنا توسعا كبيرا في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان والبحر الأحمر، بالإضافة إلى توسعات كبيرة ومشروعات جديدة في قطاع النقل موجهة لهذا النوع من الاستثمارات.



وأضاف أن مصر خلال السنوات الماضية دخلت سباق الاستثمار الأخضر والنمو المستدام بقوة كبيرة، مما يخلق فرصا استثمارية مهمة، لافتا إلى أنه رأينا آخر عامين مشروعات تخص الهيدروجين الأخضر.



وأشار إلى أن الفكرة الأساسية هي أن المشروعات الخضراء مشروعات منخفضة التمويل الدولي من جهة، لأن هناك العديد من الصناديق والجهات الدولية التي تعزز هذه المشروعات من خلال تقديم قروض ميسرة أو منح لمثل هذه المشروعات، موضحا أنها تعد اقتصاد المستقبل وتحمل معها تكنولوجيا جديدة واستدامة بيئية للأجيال القادمة.

