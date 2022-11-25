«الداخلية» تكشف كواليس إصابة طالبة فى عينيها أمام مدرسة بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة إحدى الطالبات بعينها اليمنى أمام إحدى المدارس الابتدائية بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم.

وتبين من الفحص أنه أثناء قيام طالب بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية باللهو بعصا خشبية أثناء مروره أمام إحدى المدارس بدائرة المركز أصاب إحدى الطالبات بعينها اليمنى عن طريق الخطأ، مما أدى إلى استئصالها بقسم الرمد بإحدى المستشفيات بالقاهرة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ.

وباستدعاء والدة المجنى عليها، أيدت ما جاء بالفحص وأنها لم تقم بالإبلاغ عن الواقعة حال حدوثها لاعتقادها كون الإصابة بسيطة واتهمت الأخير بالتسبب في إحداث إصابة كريمتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.