سيد رجب عن كواليس تصوير «كيرة والجن»: كانت صعبة جدًا

كشف الفنان سيد رجب، تفاصيل تجربته في فيلم "كيرة والجن"، قائلاً: "احنا تعبنا أوي في "كيرة والجن"".

وأضاف الفنان سيد رجب خلال لقائه ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن المخرج "مروان حامد" ليس من أتعبني، لكن تصوير الفيلم كان متعب جدًا، اشتغلنا فيه أكثر من ثلاث سنوات، حيث كان مشروعا ضخمًا.

وأوضح الفنان سيد رجب، أنه بعد رؤيته للنتيجة التي خرج بها الفيلم، قال في نفسه أنه كان يستحقها، حيث كان يستغرق كل مشهد كميات كبيرة جدًا من التصوير، حتى نقوم بتصوير مشهد في الإسماعيلية سافرنا إليها 3 أيام، مؤكدًا أن الفيلم أخذ مجهود ضخم جدًا.

وأشار إلى أن شخصية الهلباوي التي جسدها في الفيلم ، كان هدفه من الثورة تغيير نفسه وليس تغيير المجتمع، إنما كيره كان هدفه التغيير حتى تصبح البلد أفضل.

فيلم "كيرة والجن" تدور أحداثه في حقبة زمنية هامة من تاريخ مصر، إبان قيام ثورة 1919 وكفاح الشعب المصري ضد الاحتلال الإنجليزي.

الفيلم مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، والعمل من بطولة: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، سيد رجب، هند صبري، أحمد مالك، هدى المفتي، ومن إخراج مروان وحيد حامد.