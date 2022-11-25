مفتى البوسنة والهرسك سابقاً: توليت منصبى بعمر الـ20.. والأزهر صنع منى رجلاً

تقدم الدكتور مصطفى سيرتش، مفتى البوسنة والهرسك السابق، بخالص الشكر إلى مصر ومفتي الجمهورية الذي يحتضن علماء العالم الإسلامي من مختلف الدول خاصة في قضية الفتوى.

وأكد الدكتور مصطفى سيرتش، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يفتخر بتخرجه من هيئة الأزهر الشريف، معبراً:" دراستي في الأزهر الشريف صنعت مني رجلاً يقدره كل شخص في دولته وخارجها، أنا أصغر مفتي في تاريخ البوسنة والهرسك، وتوليت هذا المنصب وأنا بعمر الـ20 عاماً".

وتابع: العالم خارج مصر يقدر الأزهر الشريف بشكل كبير، موضحًا أنه عندما عين في أحد المناصب بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة ورغب في دراسة الماجستير بإحدى الجامعات تم الاطلاع على شهادته العلمية، وبعد تقديم شهادته الأزهرية تم إلحاقه ببرنامج الدكتوراة تقديرا وإجلالا لقيمة الأزهر.