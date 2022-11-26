سعر الريال السعودى اليوم السبت 2022/11/26 فى البنوك المصرية

حافظت أسعار الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 على استقرارها أمام سعر الجنيه المصري، في العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

ويكثر التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في البنوك المصرية عبر جوجل، ولم تشهد عملة المملكة السعودية طوال فترة الأسابيع الماضية أي صعود مفاجئ.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في البنوك المصرية

وظل سعر الريال السعودي عند حركة تداول لا تزيد بمبلغ قيمته قرش إلى قيمة قرشين بحد أقصى، وبالبنك المركزي المصري قد سجل في متوسط أسعار صرف مبلغ 6.51 جنيه للشراء، وقيمة 6.54 للبيع.

وترصد «الدستور» سعر العملات أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في الأسواق المصرفية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.50 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.45 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 6.42 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.33 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم السبت 2022/11/26 في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.48 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.31 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم السبت 2022/11/26 في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.