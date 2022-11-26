السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم السبت 2022/11/26 فى البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي
ads

حافظت أسعار الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 على استقرارها أمام سعر الجنيه المصري، في العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.

ويكثر التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في البنوك المصرية عبر جوجل، ولم تشهد عملة المملكة السعودية طوال فترة الأسابيع الماضية أي صعود مفاجئ.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في البنوك المصرية

وظل سعر الريال السعودي عند حركة تداول لا تزيد بمبلغ قيمته قرش إلى قيمة قرشين بحد أقصى، وبالبنك المركزي المصري قد سجل في متوسط أسعار صرف مبلغ 6.51 جنيه للشراء، وقيمة 6.54 للبيع.

وترصد «الدستور» سعر العملات أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في الأسواق المصرفية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.50 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في المصرف العربي الدولي
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في البنك الأهلي القطري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.45 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في بنك سايب
سعر الريال السعودي في بنك سايب: 6.42 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في ميد بنك
سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.33 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم السبت 2022/11/26 في بنك المشرق
سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.48 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.31 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

استقرار الدولار أمام العملات الأخرى وسط ترقب لنتائج اجتماع المركزى الأمريكى

الدولار ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2022/11/26 في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم السبت 2022/11/26  في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الريال السعودي اليوم الريال السعودي الريال السعودي اليوم السبت 26 11 2022 البنوك المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

سعر الدولار اليوم السبت 26 /11 /2022 فى البنوك المصرية

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم السبت 26-11-2022 فى مصر

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 26-11-2022

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم السبت 26-11-2022 والقنوات الناقلة

الزمالك يتحدى الغيابات أمام المصرى فى ربع نهائى بطولة كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»