تفاصيل حادث إطلاق النار على مدرستين في البرازيل

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، تفاصيل مقتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح في البرازيل.

وأعلنت السلطات أن رجلًا أطلق النار على مدرستين في جنوب شرق البرازيل.

ووفقا لاذاعة “سي بي إن”، فإن المسلح ومجموعة من "المجرمين" هاجموا المدرستين صباح الجمعة، وأطلق المسلح النار على عدد من المعملين ما أدى إلى مقتل امرأتين وجرح تسعة أشخاص آخرين.

وتوجهت المجموعة إلى مدرسة ثانية حيث أردى المسلح شابة وجرح شخصين آخرين، بحسب رئيس البلدية.

وألقت السلطات القبض على مطلق النار المشتبه فيه عقب مطاردة، وفق ما أعلن حاكم الولاية ريناتو كاساغراندي.

وكتب الحاكم على “تويتر”: "سنواصل التحقيق لمعرفة الدافع وسيكون لدينا المزيد من المعلومات قريبا".