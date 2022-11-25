تحويلات مرورية في مدينة نصر لتنفيذ أعمال «المونوريل»

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

يأتي ذلك تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بالمنطقة بعد مسجد السلام المتجه لمحور الوفاء والأمل بامتداد حسن المأمون بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 48 ساعة اعتبارا من يوم السبت الموافق 26/ 11 /2022.

وأكدت الإدارة، أنه يتم إجراء تحويلات مرورية في الاتجاه القادم من محور أحمد الزمر إمتداد حسن المأمون يسلك يمينًا فيما بعد محطة وقود وطنية طريق مستحدث داخل أرض الوفاء والأمل بطول 60 مترا تقريبا، فيسارا إتجاه إمتداد حسن المأمون مرة أخرى اتجاه محور الوفاء والأمل واستكمال سير المركبات.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.