أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل دوره في فيلم «19 ب»

قال الفنان أحمد خالد صالح، إن المخرج أحمد عبدالله لديه أسلوب معين في الإخراج يتمثل في تركه مساحة للجمهور يفكر فيها أكثر بشأن الكثير من الأسئلة غير المجاوب عليها داخل الفيلم.

وأضاف أحمد خالد صالح خلال لقاءه ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن ليس فقط فيلم 19 ب الذي يعتمد على هذا الأسلوب لأحمد عبدالله، وإنما الكثير من الأفلام السابقة له اعتمدت على نفس الأسلوب، معقباً:" هذا الأسلوب ممتع جدًا، حيث بعد مشاهدة الفيلم يكون هناك حلقة نقاش حوله، وكل شخص يكون لديه اعتقاده عما حدث داخل الفيلم".

وكشف الفنان أحمد خالد صالح، تفاصيل دوره في فيلم 19 ب، قائلًا: "رأيت شخصية نصر السايس من أبعاد كثيرة، حيث رأيته من الخارج من خلال مهنته كسايس".

وتابع: "بعيداً عن مهنته حاولت أن أرى مفردات شخصيته كإنسان وبني آدم، وهو ما كان واضحًا وسهلاً في الإسكريبت، حيث كان مسهل الشخصيات، كذلك اتضحت أيضاً في البروفات والمناقشات، مثل كونه إنسان مظلوم جدًا، وأنه يبدو من الخارج قوياً جدًا لكنه من الداخل ضعيف جدًا، وهو ما يظهر بشكل أو بآخر من خلال حديثه مع السايس وقوله له "إنت متعرفش حاجة عن الظلم، ويبتدي يحكي له عن مدى ما رآه من ظلم في حياته منذ أن كان طفلاً صغيرًا".