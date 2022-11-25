السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل دوره في فيلم «19 ب»

جريدة الدستور
ads

قال الفنان أحمد خالد صالح، إن المخرج أحمد عبدالله لديه أسلوب معين في الإخراج يتمثل في تركه مساحة للجمهور يفكر فيها أكثر بشأن الكثير من الأسئلة غير المجاوب عليها داخل الفيلم. 

وأضاف أحمد خالد صالح خلال لقاءه ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن ليس فقط فيلم 19 ب الذي يعتمد على هذا الأسلوب لأحمد عبدالله، وإنما الكثير من الأفلام السابقة له اعتمدت على نفس الأسلوب، معقباً:" هذا الأسلوب ممتع جدًا، حيث بعد مشاهدة الفيلم يكون هناك حلقة نقاش حوله، وكل شخص يكون لديه اعتقاده عما حدث داخل الفيلم". 

وكشف الفنان أحمد خالد صالح، تفاصيل دوره في فيلم 19 ب، قائلًا: "رأيت شخصية نصر السايس من أبعاد كثيرة، حيث رأيته من الخارج من خلال مهنته كسايس".

وتابع: "بعيداً عن مهنته حاولت أن أرى مفردات شخصيته كإنسان وبني آدم، وهو ما كان واضحًا وسهلاً في الإسكريبت، حيث كان مسهل الشخصيات، كذلك اتضحت أيضاً في البروفات والمناقشات، مثل كونه إنسان مظلوم جدًا، وأنه يبدو من الخارج قوياً جدًا لكنه من الداخل ضعيف جدًا، وهو ما يظهر بشكل أو بآخر من خلال حديثه مع السايس وقوله له "إنت متعرفش حاجة عن الظلم، ويبتدي يحكي له عن مدى ما رآه من ظلم في حياته منذ أن كان طفلاً صغيرًا". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

«الوضع آمن».. «الدستور» تكشف خطة الحكومة للسيطرة على معدلات الدين العام

مصرع ربة منزل فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بكفر شكر بالقليوبية

تنسيقية شباب الأحزاب: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر وتعزيز حقوق الإنسان اختيار وطني

«الداخلية» تكشف كواليس إصابة طالبة فى عينيها أمام مدرسة بالفيوم

تعرف على أسعار موسم الحج 2023 والأعداد المتوقعة للحجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»