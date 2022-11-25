الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكي: 6 ملايين منزل تعانى من انقطاع الكهرباء فى أوكرانيا

زيلنيسكي
زيلنيسكي
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قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن أكثر من 6 ملايين منزل تُعاني من انقطاع الكهرباء في أوكرانيا، وفق قناة “العربية”.

وقال الدكتور عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، كما أن الأزمة بين الدولتين تحتاج للتدخل عبر الحوار الدبلوماسي والمفاوضات، وأن يكون هناك سيناريو جديد يقوم على إعطاء أوكرانيا إمكانية حماية نفسها جوا بالتحديد، لأنه التكتيك الجديد لروسيا منذ العاشر من أكتوبر بالهجمات الجوية الشرسة على البنية التحتية للطاقة.

وأضاف أن بريطانيا عندما تدعم أوكرانيا في هذا الوضع فهي تدعمها لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية ومحطات الطاقة.

وتابع: “المشهد يتجه نحو مزيد من الخلاف والصراع وتتسع الفجوة بين الجانبين، فالجانب الأوكراني مُصر على تحرير أراضيه، وفي المقابل روسيا تصر على استعادة المدن التي ضمتها إليها بل وصرحت بأنها تريد ضم المزيد”.

روسيا واهدافها في اوكرانيا 

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا.

ووجه الرئيس الروسي، بتحسين جودة أسلحة الجيش الروسي لمساعدته على إنجاز مهامه.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع بتشكيل آلية التبادل السريع للمعلومات بين مصنعي الأسلحة والمعدات العسكرية والوحدات المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا، لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة، حسبما افادت وسائل اعلام اخبارية محلية.
 

زيليسنكي روسيا أوكرانيا كتر ملايين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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