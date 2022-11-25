الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تامر عاشور: «عندي ألحان كتير محدش عارفها والتلحين هواية»

تامر عاشور
تامر عاشور
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قال المطرب والملحن تامر عاشور، إن التلحين بالنسبة له هواية يستمتع بها، وأنه لم يفكر أبدًا وقت البدء في عمل لحن، لمن سيكون اللحن.

وأضاف خلال لقائه مع المطربة أنغام في برنامج "أنغام" المذاع على قناة "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة: "عمري ما فكرت وأنا شغال اللحن يليق على مين، لا عليا ولا على غير".

وكشف تامر عاشور، أن لديه ألحان كثير صنعها، ولم تخرج للنور، وقال: "عندي ألحان كتير محدش عارفها وأنا بس اللي بسمعها".

وطلبت الفنانة أنغام، طلب غريب من تامور عاشور، قائلة: "لما تقعدوا أنت ورامي جمال قعدة مريبة عايزة اقعد معاكم"، ورد عاشور: "رامي جمال شاطر عمل ألحان حلوة كثير، وأنا ورامي كنا زملاء". 

تامر عاشور أنغام ألحان برنامج انغام رامي جمال

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