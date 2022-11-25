الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فان خال ينتقد أداء المنتخب الهولندي أمام الإكوادور

لويس فان خال
لويس فان خال
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أبدى لويس فان خال، المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، مرة أخرى عدم رضاه عن عجز فريقه عن الاستحواذ على الكرة، حيث كافح الفريق للحصول على نقطة أمام منتخب الإكوادور.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المنتخب الهولندي تقدم بهدف سجله كودي جاكبو، مهاجم أيندهوفن، ولكن جاء هذا الهدف من محاولتين فقط على المرمى طوال المباراة.

في المقابل قدم منتخب الإكوادور عرضا قويا وكان غير محظوظ بالخروج بالتعادل، حيث تمكن إينر فالنسيا من تسجيل هدفه الثالث في البطولة مطلع الشوط الثاني.

وألغى الحكم هدفا للمنتخب الإكوادوري في الشوط الأول كما حرم القائم المنتخب الإكوادوري من تسجيل هدف في الدقيقة 60 ، وقال فان جال إن النقطة التي حصدها المنتخب الهولندي كانت الشيء الوحيد الإيجابي الذي خرج به الفريق من المباراة.

وقال المدرب المخضرم " أعتقد أننا لم نلعب مباراة جيدة".

وأضاف "لم نلعب بشكل جيد في الاستحواذ على الكرة، كانت هذه مشكلتنا في المباراة الأولى. وكل الكرات الثانية، كل التدخلات الثنائية كانت من نصيب الإكوادور، في هذه الحالة أعتقد أنه لا يمكنك الفوز".

وأردف "نحن نعمل على الاحتفاظ بالكرة، وسنواصل العمل على هذا. سواء فعلنا ذلك أم لا، لا يمكنني ضمان هذا. ولكني أعتقد، أن لدينا العديد من الخيارات في منتصف الملعب ويمكنني تجربتهم".

وبسؤاله عما إذا كان فريقه بحاجة لقائد، قال فان خال "لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة، لدينا العديد من اللاعبين المختلفين يلعبون الكرة للذين يرتدون ألوانا مختلفة. إنها عملية نحتاج فيها للبحث عن أجوبة في التدريبات". 

لويس فان خال منتخب هولندا منتخب الإكوادور مونديال قطر 2022

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