مواعيد الصلاة اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 فى محافظات مصر

يبحث قطاع عريض من المسلمون عن كافة مواعيد ومواقيت الصلاة على مدار كل يوم، من خلال محرك بحث "جوجل"، ويزداد التساؤل خلال الساعات الأولى عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 في محافظات مصر، حرصا منهم على الالتزام بمواقيت الصلاة، وتأديتها في وقتها الصحيح.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 في محافظات مصر

وتستعرض “الدستور” لكافة قرائه، خدمة معرفة مواعيد الصلاة بشكل يومي، ونبدأها اليوم السبت، بموعد الصلاة اليوم، الذي يوافق 26 نوفمبر 2022، الموافق 2 جمادى الأولى للعام 1444 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم السبت في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر اليوم السبت 4:57 ص

موعد الظهر اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 هو 11:42 ص

موعد صلاة العصر اليوم السبت 26 نوفمبر 37: 2م

اليوم السبت 26 نوفمبر صلاة المغرب 4:57 م

صلاة العشاء 6:18م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 26 نوفمبر

صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:47ص

صلاة العصر 2:39م

صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 26 نوفمبر

صلاة الفجر 4:54 ص

صلاة الظهر 11:38 ص اليوم السبت 26 نوفمبر

صلاة العصر 2:32 م اليوم السبت 26 نوفمبر

اليوم السبت 26 نوفمبر صلاة المغرب 4:52 م

صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم السبت 26 نوفمبر

صلاة الفجر 4:43 ص

صلاة الظهر 11:30 ص اليوم السبت 26 نوفمبر

موعد صلاة العصر 2:28 م

صلاة المغرب 4:50 م اليوم السبت 26 نوفمبر

صلاة العشاء 6:08 م اليوم السبت 26 نوفمبر

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 26 نوفمبر

صلاة الفجر 4:46 ص

صلاة الظهر 11:36 ص

صلاة العصر 39: 2 م

صلاة المغرب اليوم السبت 26 نوفمبر هو 5:01 م

موعد صلاة العشاء اليوم السبت 26 نوفمبر هو 6:17 م