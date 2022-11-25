أبناء مصر: رد مجلس النواب على البرلمان الأوروبي يؤكد سيادية الدولة المصرية

استنكر مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلا: سيناريوهات هابطة تستند لتقارير مشبوهة تنقلها منظمات مأجورة من أجل التشويش على المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية اليوم، لا سيما بعد نجاحها الكبير في إدارة وتنظيم قمة المناخ، وحازت على إشادة من قبل كافة دول العالم.

وأكد بركات، في بيان له، أن مصر تخطو خطوات جادة وحقيقية وصادقة تجاه الملف الحقوقي، فضلا عن أن كافة الجهود المبذولة سواء من قبل لجنة العفو الرئاسي، أو المنظمات الحقوقية اامصرية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تصب في النهاية نحو دعم طريق مصر في عملية الإصلاح السياسي.

وثمن رد مجلس النواب المصري على هذا البيان، بكلمات وعبارات صادقة أكدت على سيادية الدولة المصرية وأنها لن تقبل بأي تدخل سافر من قبل أي جهة أو دولة، مشيراً إلى أن مصر دولة مستقلة ولن تصمت على أي اتهامات أو إدعاءات كاذبة تستهدف التقليل من مكانتها وارجاعها عن خطاها نحو وضع ترتيب لها على خريطة مصاف الدول.