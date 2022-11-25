الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أبناء مصر: رد مجلس النواب على البرلمان الأوروبي يؤكد سيادية الدولة المصرية

مدحت بركات
مدحت بركات
ads

استنكر مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلا: سيناريوهات هابطة تستند لتقارير مشبوهة تنقلها منظمات مأجورة من أجل التشويش على المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية اليوم، لا سيما بعد نجاحها الكبير في إدارة وتنظيم قمة المناخ، وحازت على إشادة من قبل كافة دول العالم.

وأكد بركات، في بيان له، أن مصر تخطو خطوات جادة وحقيقية وصادقة تجاه الملف الحقوقي، فضلا عن أن كافة الجهود المبذولة سواء من قبل لجنة العفو الرئاسي، أو المنظمات الحقوقية اامصرية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تصب في النهاية نحو دعم طريق مصر في عملية الإصلاح السياسي.

وثمن رد مجلس النواب المصري على هذا البيان، بكلمات وعبارات صادقة أكدت على سيادية الدولة المصرية وأنها لن تقبل بأي تدخل سافر من قبل أي جهة أو دولة، مشيراً إلى أن مصر دولة مستقلة ولن تصمت على أي اتهامات أو إدعاءات كاذبة تستهدف التقليل من مكانتها وارجاعها عن خطاها نحو وضع ترتيب لها على خريطة مصاف الدول.

البرلمان الاوروبى البرلمان المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب كريم طلعت السادات المنظمات الحقوقية حزب أبناء مصر حزب مستقبل وطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

مصرع ربة منزل فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بكفر شكر بالقليوبية

انتداب الطب الشرعي لفحص المواد المضبوطة بحقائب منة شلبي

منة شلبي تتبرأ من المخدرات المضبوطة في حقائبها

النوة مستمرة.. سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية

بكفالة 50 ألف جنيه.. النيابة العامة تُخلى سبيل منة شلبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»