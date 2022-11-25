منى الشاذلي تكشف تفاصيل قصة فيلم «19 ب»

كشفت الإعلامية منى الشاذلي، تفاصيل قصة فيلم 19 ب، قائلة:"إن 19 ب، هو عنوان الفيلا الموجودة في حي هادئ، أهلها وسكانها تركوها منذ زمن وهاجروا، منذ الستينيات أو السبعينيات، حيث تركوها ولا يكن متواجد بها إلا حارس العقار".

وأضافت الإعلامية منى الشاذلي، خلال تقديمها برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية cbc، أن حارس العقار متواجد في ذلك المكان منذ ذلك الزمان، ليس هو فقط وإنما كل علاقاته، وعالمه كله ينتمي إلى عالم قديم، ليس له اختلاط بالشارع، حيث أن كل اختلاطه متمثل في قطط وكلاب الشارع المتواجدين حوله، حيث أنه يحبهم ويعطف عليهم، ومتقوقع في الفيلا التي تمثل عالمه، حتى تظهر شخصية نصر السايس، التي تقتحم عالم حارس العقار وتقلبها رأسا على عقب.

ومن جانبه، قال سيد رجب، الذي جسد شخصية حارس العقار، إنه من حسن حظه أنه عمل مع أحمد عبدالله، واتضح إنه كان نفسه يشتغل معي أيضأً، وعندما قرأت السيناريو وجدته سيناريو هايل وشاعري وحساس، معقباً: "الشخصية جديدة عليا ومثيرة، ومليانه مشاعر".