خالد نجيب: مصر ستصدر كمية كبيرة من الهيدروجين الأخضر في شكل الأمونيا

كشف المهندس خالد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين مصر، عن فكرة الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء في المستقبل القريب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن فكرة الهيدروجين تتلخص أنه أكثر حادة موجودة في الكون وأن الشمس نفسها من الهيدروجين.

وأضاف أن الهيدروجين يتميز بمميزات كبيرة لأنه مثل الغاز بل بالعكس السعرات الحرارية به أعلى من الغاز، موضحاً أنه العملية سهلة لاشتقاق الهيدروجين الأخضر والتي تتلخص في المياه والطاقة والكهرباء، من خلال فصل الهيدروجين في الماء عن الأوكسجين باستخدام الكهرباء.

وأشار إلى أن الهيدروجين يتم إنتاجه في مفاعل وبعد ذلك يتم تخزينه ونقله واستعماله في المصانع ووسائل النقل والمحركات ويتم تصديره في شكل الأمونيا للدول الأوروبية.

وأكد أن الهيدروجين مكتشف منذ حوالي 500 سنة وموجود في عدد من المصانع المصرية ويدخل في عملية تكرير النفط والغاز، وإنما الجديد أن التغيرات الجيوسياسية دفع عدداً من الدول إلى الاستغناء عن الغاز والوقود الأحفوري فبحث عن مصدر جديدة متجدد ونظيف.

ولفت إلى أن استخدام الهيدروجين الأخضر يخفف الانبعاثات ويوفر طاقة نظيفة، مؤكداً أن مصر ستصدر كمية كبيرة من الهيدروجين الأخضر في شكل الأمونيا الخضراء.