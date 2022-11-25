الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أُصيب خلال تحصين المواشي.. وزير الزراعة يُتابع حالة طبيب الفيوم

طبيب الفيوم
طبيب الفيوم
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قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاطمئنان على الدكتور عماد الدين محمد حسين قمبر طبيب الوحدة البيطرية بقرية البسيونية في الفيوم، والذي أصيب خلال أداء عمله بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وشدد وزير الزراعة على توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لطبيب الفيوم.

وأشاد وزير الزراعة بالدور الهام الذي يقوم به هو وزملاؤه في خدمة الوطن من خلال حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض والأوبئة.

وفي سياق متصل، تواصل المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،  مع طبيب الفيوم للاطمئنان على حالته الصحية.

كما قام الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يرافقه الدكتور أيمن عادل مدير الطب البيطري بالفيوم، بزيارة الطبيب المذكور في مستشفى التأمين الصحي، لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه.

ومن ناحيته اعرب "قمبر" عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي تلقاه من قيادات وزارة الزراعة

تفاصيل إصابة طبيب الفيوم، تعود لمشاركته في الحملة القومية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع وأثناء تحصينه أحد عجول التسمين تلقى ركلة منه تسببت في إصابته بجروح متفرقة بالجسد نُقل على أثرها لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

وزير الزراعة يطمئن على طبيب الفيوم الذي أصيب حملة

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وائل لطفي

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