سعر الدولار اليوم السبت 26 /11 /2022 فى البنوك المصرية

مع بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدولار اليوم السبت 26-11-2022 في البنوك المصرية مقابل سعر الجنيه المصري في بداية العطلة الأسبوعية بالقطاع المصرفي المصري، عقب تحرك طفيف حققه خلال فترة الأسبوع الماضي ما بين وجود ارتفاع قرش إلى قيمة 3 قروش بحد أقصى، وبالبنك المركزي المصري إلى نهاية تعاملات الجمعة وصلت متوسط أسعار صرف العملة الأمريكية إلى مبلغ 24.50 جنيه للشراء، وقيمة 24.57 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 26 /11 /2022 في البنوك المصرية

وتنشر "الدستور" أسعار الصرف اليوم السبت أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي أمام سعر الجنيه المصري: مبلغ 24.52 جنيه للشراء، وقيمة 24.58 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي: مبلغ 24.53 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري اليوم مقابل الجنيه المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.51 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر اليوم السبت

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.56 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم السبت في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.