الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير مخزن حجب 6 أطنان مكرونة وشعرية فى القاهرة

جريدة الدستور
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تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع 6 أطنان مكرونة وشعرية لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى القاهرة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة لقيامة بتجميع كميات كبيرة من المكرونة والشعرية داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى القاهرة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 6 أطنان مكرونة وشعرية بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة فى القاهرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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