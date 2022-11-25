الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«محدش فيهم بياخد جنيه».. الباز: أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى متطوعون

جريدة الدستور
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علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على الأقاويل المنتشرة حول إطالة مدة الحوار الوطني.

وقال الباز خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة،: "في بعض الناس شايفة إن الحوار الوطني طال وشهر ورا شهر، فيقولك أيوه يا عم ما مجلس أمناء الحوار الوطني بياخد فلوس قد كده".

وأكد رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، أن اللائحة الخاصة بالحوار الوطني تنص على أن من يعملون في مجلس أمناء الحوار الوطني متطوعون، متابعًا: "محدش فيهم بياخد جنيه".

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