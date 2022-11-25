الباز: «مروجو الشائعات عايزين المصريين دايمًا فى إحباط واكتئاب»

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن حقيقة إقرار الحكومة زيادة جديدة على ضريبة الدخل.

وقال الباز خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، "إن الحكومة نفت الخبر وعقبها خرجت وزارة المالية لتؤكد عدم صحة الخبر المتداول".

وأضاف أن وزارة المالية أكدت بذلك أنه لا يوجد أي إجراء لرفع ضريبة الدخل أو أي ضريبة أخرى إلا بقرار من مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لا صحة لإقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع: "منطق طول الوقت مثل هذه الشائعات، طول الوقت يعمل إشاعات من شأنها أعباء جديدة على المواطنين، لا أنت بتحاول أصلًا تخفف الأعباء على المواطنين، الدولة لما تحاول إدماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ده جزء منه تعظيم العائد الضريبي".

وأردف: "لكن المنطق إللي هو طول الوقت اللي بيعملوا الشائعات عايزين طول الوقت يبقي في إحباط واكتئاب، والناس حاسة إنها مظلومة والحياة مقفلة والحياة مظلمة تمامًا، ده بيخلي المواطنين طول الوقت في أزمة، ولكن هذا أمر ليس له أساس من الصحة".