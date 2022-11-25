الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جمال التهامى: بيان البرلمان الأوروبى انتهك السياسة المصرية

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان، إن بيان البرلمان الأوروبي ضم الكثير من المعلومات المغلوطة لتشويه صورة الدولة المصرية بالخارج خاصة بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ "كوب 27".

 انتهاك السياسة المصرية

وأكد المستشار جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن بيان البرلمان الأوروبي انتهك السياسة المصرية، حيث تم الاستناد إلى معلومات خاطئة، كما تطرقوا إلى قضايا انتهى القضاء المصري من وضع كلمته الأخيرة فيها، ولهذا لا يجب على أي جهة داخلية أو خارجية التدخل في قرار قضاء أي دولة.

بيان البرلمان الأوروبي  

وأشار إلى أنه مستاء بصورة كبيرة من هذا الانتهاك السياسي الذي ليس له أي أساس أو مبرر واضح، حيث يشير البيان إلى التغافل الواضح عن نجاح مصر في استضافة "كوب 27".

وأوضح أن الدستور المصري تحدث في أكثر من 32 مادة عن الحقوق والحريات، ولهذا يعد الدستور المصري هو الأول الذي تضمنت مواده هذه الحقوق على مستوى العالم.

جمال التهامي اكسترا نيوز حزب الحقوق والمواطنة البرلمان الاوروبى المفوضية الاوروبية

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