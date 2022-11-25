السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سمير الشفي: الاتحاد التونسي للشغل تأسس عام 1946 على يد خير أبناء تونس

جريدة الدستور
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قال سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، إن الاتحاد تأسس على يد خير أبناء تونس عام 1946م.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية،  أن الاتحاد تأسس بقيادة الشهيد خالد الذكر فرحات حشاد، مؤسس الاتحاد الذي اغتالته يد الغدر الاستعماري الفرنسي في الخامس من ديسمبر عام 1952م، بعد أن نجح وأبدع في خلق مقاربة جديدة للعمل النقابي عندما مزج البعدين الوطني والاجتماعي في منظمة تونس النقابية الجديدة التي كانت قبل هذا التاريخ العمال التونسيين يجدون أنفسهم مضطرين للانخراط في النقابات الفرنسية القائمة بين فترة الاحتلال.

وأوضح أنه من المفيد التذكير هنا بأن حشاد العظيم ورفاقه من المؤسسين والعمال التونسيين بعد أن اندلعت الثورة التونسية وقبلها، كان الاتحاد العام التونسي للشغل، الدور الطلائعي في هذه الثورة، من خلال تنظيم صفوف العمال والمواطنين والنخب التونسية والحرفيين التونسيين في منظمات وطنية، وكان شعارهم الرئيسي هو الاستقلال التام، وهو ما دعت سلطات الاحتلال الفرنسي هذه المنظمة عبر التهديدات المباشرة لحشاد بضرورة الابتعاد عن الحقل السياسي، وجاوبهم حشاد بقولته التاريخية "خيرًا لي أن أموت ودمي يروي تراب الوطن من أن أموت ودمي متجمد في جسدي البالي".

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