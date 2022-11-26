أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 26-11-2022

شهد أسعار الذهب مع أولى الساعات الصباحية اليوم السبت 26 نوفمبر ارتفاعًا جنونيًا، مقارنة بآخر أسعار سجلها الذهب مساء أمس الجمعة 25 نوفمبر، ويكثر التساؤل حول أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-11-2022 عبر محرك "جوجل"، إذ قد وصلت أسعار الذهب الآن نحو قيمة 1430 جنيها، بالمقارنة مع أسعار الذهب أمس والذي سجل مبلغ 1390 جنيهًا، أي يكون الارتفاع يقدر بمبلغ 40 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-11-2022

وتعرض «الدستور» لكافة قرائها، خدمة التعرف على سعر الذهب بأعيرته المتداولة بكافة الأسواق، وهي أعيرة «24، 21، 18، 14» بمدار اليوم.

سعر الذهب اليوم السبت 26 نوفمبر

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو مبلغ 1635 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم عيار 21

ووصل سعر الذهب اليوم السبت عيار 21 نحو مبلغ 1430 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت

وتداولت أسعار الذهب اليوم عيار 18 نحو مبلغ 1635 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وبلغ سعر الذهب اليوم السبت عيار 14 إلى مبلغ 960 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

أما عن أسعار الجنيه الذهب اليوم من وزن 8 جرامات في عيار 21، فوصل عند مبلغ 11440 جنيها، وذلك يكون بدون إضافة مصنعية أو إضافة دمغة.

سعر الذهب اليوم بالدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية، وتكون من محل صاغة إلى محل صاغة آخر، ويتراوح متوسط أسعار المصنعية والدمغة بمحلات الصاغة بين مبلغ 30 جنيها و65 جنيهًا باختلاف أنواع أعيرة الذهب، وباختلاف لمحلات الصاغة، ومن محافظة إلى محافظة أخرى، وتكون من تاجر إلى تاجر آخر.

وتمثل في الأغلب نسب تتراوح ما بين 7% و10% من أسعار جرام الذهب، وتكون كلما زادت نسبة المعادن الموجودة سيقلَّ القيراط، وتُستخدم كافة الأوقية التي ستزن «31.1 جرام» كوحدة لوزن الحُلي وكافة سبائك الذهب.

ويعَد سعر الذهب اليوم السبت في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.