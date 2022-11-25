انطلاق فعاليات اليوم البيئي بكلية التربية جامعة الوادي الجديد

شهدت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد انطلاق فعاليات "اليوم البيئي" بكلية التربية وذلك وبمشاركة الدكتورة نجوى إبراهيم مدرس المناهج وطرق التدريس وعدد من أعضاء هيئة التدريس الأجهزة المعاونة وطلاب الكلية.

صرحت الدكتورة نجوى أحمد واعر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فعاليات اليوم البيئي بكلية التربية يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحقيق رسالة الجامعة الرامية لرفع الوعي البيئي داخل الكلية وتعميق إنتماء الطلاب لمجتمع الجامعة والوطن، كما حثت الطلاب على المشاركة في الأنشطة البيئية وتوثيق العمل المشترك بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة والتي تأتي في إطار مبادرة الجامعة (السلوك الأخضر) للحفاظ على البيئة.

كما أشاد الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية بمشاركة الطلاب من جميع الفرق بمختلف أقسام الكلية لعمل يوم بيئى مميز داخل الكلية من خلال زراعة الشجيرات داخل أروقة الكلية بالإضافة إلى وضع الملصقات التوعوية المختلفة التى من شأنها رفع مستوى التوعية داخل البيئة.