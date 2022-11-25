الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات اليوم البيئي بكلية التربية جامعة الوادي الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
ads

شهدت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد انطلاق فعاليات "اليوم البيئي" بكلية التربية وذلك وبمشاركة الدكتورة نجوى إبراهيم مدرس المناهج وطرق التدريس وعدد من أعضاء هيئة التدريس الأجهزة المعاونة وطلاب الكلية.

صرحت الدكتورة نجوى أحمد واعر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فعاليات اليوم البيئي بكلية التربية يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحقيق رسالة الجامعة الرامية لرفع الوعي البيئي داخل الكلية وتعميق إنتماء الطلاب لمجتمع الجامعة والوطن، كما حثت الطلاب على المشاركة في الأنشطة البيئية وتوثيق العمل المشترك بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة والتي تأتي في إطار مبادرة الجامعة (السلوك الأخضر) للحفاظ على البيئة.

كما أشاد الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية بمشاركة الطلاب من جميع الفرق بمختلف أقسام الكلية لعمل يوم بيئى مميز داخل الكلية من خلال زراعة الشجيرات داخل أروقة الكلية بالإضافة إلى وضع الملصقات التوعوية المختلفة التى من شأنها رفع مستوى التوعية داخل البيئة.

جامعة الوادي الجديد إنطلاق فاعليات اليوم البيئى تحقيق رسالة الجامعة لرفع الوعى البيئى تعميق إنتماء الطلاب توثيق العمل المشترك

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

مصرع ربة منزل فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بكفر شكر بالقليوبية

الباز: «مروجو الشائعات عايزين المصريين دايمًا فى إحباط واكتئاب»

الآن.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة وباقي المباريات المتاحة على القناة

الباز يطالب البرلمان المصرى بإصدار بيان عن حالة حقوق الإنسان في أوروبا

انطلاق فعاليات اليوم البيئي بكلية التربية جامعة الوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»