«حقوق الشيوخ»: قرار البرلمان الأوروبي حول الأوضاع بمصر يعكس تحيزه

أدانت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ما جاء بقرار البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022 مؤكدة أن هذه الإدعاءات الواردة بالبيان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مغلوطة وأساسها باطل.

وقالت اسحق في بيان صدر عنها، أن البرلمان الأوروبي يكتفي بذكر هذه الادعاءات ولكن بالنظر لأفعاله، فنجد أنه لا يحترم أي من الأشياء الذي يتحدث عنها وذلك فيما يخص حقوق الإنسان، منوهة أن هذا تدخل سافر فى شئون الدولة المصرية وهو ما نرفضه تمامًا.

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وأشادت أمين سر لجنة حقوق الإنسان برد مجلس النواب المصري على بيان البرلمان الاوربي، ووصف نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، مؤكدة ان الدولة المصرية خاضت طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الانسان، من اجل الاهتمام بأساسيات حقوق الإنسان.

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‏وأوضحت أمين سر حقوق الشيوخ، أن البرلمان الأوربي لم يذكر في حديثه ما قامت به مبادرة حياة كريمة، وتغييرها وجه العديد من المواطنين خاصة بالقرى والمراكز، بالاضافة إلى حزم المبادرات التي اطلقتها الدولة المصرية للنهوض بكافة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنى الأساسية.

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‏وأوضحت النائبة رشا اسحق أن قرار البرلمان الأوربي يعكس نظرته المتحيزة، ويعتبر أن ذلك من الأدوات التي قد يمارس بها الضغط على الدولة المصرية، ولكن لن ينالو مرادهم لأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن ترضخ لمثل هذه الأفعال والتدخلات السافرة.‏

وكان مجلس النواب قد أعلن في بيان له عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى - غير المُبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيماً على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.