الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حقوق الشيوخ»: قرار البرلمان الأوروبي حول الأوضاع بمصر يعكس تحيزه

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق
ads

أدانت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ما جاء بقرار البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022 مؤكدة أن هذه الإدعاءات الواردة بالبيان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مغلوطة وأساسها باطل.

وقالت اسحق في بيان صدر عنها، أن البرلمان الأوروبي يكتفي بذكر هذه الادعاءات ولكن بالنظر لأفعاله، فنجد أنه لا يحترم أي من الأشياء الذي يتحدث عنها وذلك فيما يخص حقوق الإنسان، منوهة أن هذا تدخل سافر فى  شئون الدولة المصرية وهو ما نرفضه تمامًا.
 ‏
وأشادت  أمين سر لجنة حقوق الإنسان برد مجلس النواب المصري على بيان البرلمان الاوربي، ووصف نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، مؤكدة ان الدولة المصرية خاضت طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الانسان، من اجل الاهتمام بأساسيات حقوق الإنسان.   
 ‏
 ‏وأوضحت أمين سر حقوق الشيوخ، أن البرلمان الأوربي لم يذكر في حديثه ما قامت به مبادرة حياة كريمة، وتغييرها وجه العديد من المواطنين خاصة بالقرى والمراكز، بالاضافة إلى حزم المبادرات التي اطلقتها الدولة المصرية للنهوض بكافة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنى الأساسية.
 ‏
 ‏وأوضحت النائبة رشا اسحق أن قرار البرلمان الأوربي يعكس نظرته المتحيزة، ويعتبر أن ذلك من الأدوات التي قد يمارس بها الضغط على الدولة المصرية، ولكن لن ينالو مرادهم لأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن ترضخ لمثل هذه الأفعال والتدخلات السافرة.‏

وكان مجلس النواب قد أعلن في بيان له عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى - غير المُبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيماً على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

البرلمان الاوروبى الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحه والتعليم النائبة رشا اسحق حقوق الانسان فى مصر قرار البرلمان الأوروبي لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي مجال حقوق الإنسان مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

مصرع ربة منزل فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بكفر شكر بالقليوبية

الباز: «مروجو الشائعات عايزين المصريين دايمًا فى إحباط واكتئاب»

الباز يطالب البرلمان المصرى بإصدار بيان عن حالة حقوق الإنسان في أوروبا

الآن.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة وباقي المباريات المتاحة على القناة

«محدش فيهم بياخد جنيه».. الباز: أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى متطوعون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»

فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل