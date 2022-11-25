«مصر تستطيع» يواصل حملته لدعم طفلة في مواجهة ضمور العضلات

خصص برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، فقرة تحت عنوان" أنقذوا أيسل"، لمواصلة حملته لدعم بطولة طفلة في مواجهة ضمور العضلات الشوكي.

وخلال الفقرة، تحدثت الطفلة أيسل، في حوار للبرنامج، قائلة: "نفسي أطلع دكتورة عشان أعالج الناس التعبانة، ونفسي اعرف أمشي وأشيل المعلقة بأيدي".

فيما قال أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، إن تكلفة العلاج الجيني 2 مليون دولار وأيسل و1600 طفل مصري تحت رحمة شركة سويسرية، مضيفا أن أيسل ابنة الثامنة تنتظر المعجزة وتبحث عن علاج لضمور العضلات الشوكي.

وقالت سالي سمير، والدة الطفلة أيسل، "أحب أشكر برنامج مصر تستطيع أول حد سمع صوتنا ودعم أيسل، قبل ما الموضوع ينتشر على مستوى الجمهورية".

