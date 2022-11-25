«عصر العلم» كتاب يقدم رؤية بانورامية للأحداث العلمية التي شكلت مسار العلم الحديث

تصدر كتاب “عصر العلم ” لجيرارد بيل الصادر عن المركز القومي للترجمة ومن ترجمة دكتور حسين ثابت القائمة الطويلة لجائزة الشيخ في دورتها السابعة عشر.

يشير دكتور حسين ثابت عبر مقدمته إلى ان هذا الكتاب " يذكرنا بموسوعة قصة الحضارة The Story of Civilization التي كتبها ويل وأريل ديورانت والتي استغرقت أربعين عاما (1935 إلى 1975) في أحد عشر مجلدًا، وهي الموسوعة التي لم تترك هي الأخرى أية منارة أضاءت مسيرة التحضر البشري حتى بواكير القرن التاسع عشر إلا وأشارت إليها.

فعل بيل ذات الشيء، وإنما بتركيز عدسة الفحص على المنجز العلمي في القرن العشرين، دون الالتفات إلى الآداب والفنون التي أسهمت هي الأخرى في دفع العجلة.

ويتابع "يحلق بك جيرارد بيل عبر القرن العشرين في رؤية بانورامية للأحداث العلمية التي شكلت أحجار زاوية في مسيرة العلم الحديث، معلقا في كثير من الأحيان على منجز بعينه ومسهبا في أحوال أخرى في تفصيل أهمية تجربة أو اختراع ما.

ويلفت إلى ان "قسم بيل كتابه إلى قسمين من دون أن يعلن ذلك، إذ تناول في الفصول الأربعة الأولى فيزياء الكون والفيزياء الكمية وقوانين الحركة والضوء والنسبية العامة والخاصة وغيرها من النظريات الفيزيائية والكونية التي شكلت بنية العلم الحديث، في الفصول الثلاثة الأخيرة انتقل بيل إلى عالم البيولوجيا حيث ناقش قوانين الوراثة والتوارث وتطور الجنس البشري والانفجار السكاني والثورة الزراعية وغيرها من الموضوعات التي تمس "الإنسان" بشكل مباشر.

ففي الفصل الأول تناول بيل الثورة الكوبرنيكية وأعمال جاليليو وقوانين نيوتن للحركة معرجا على نظريات تمدد الكون. وفي الفصل الثاني ناقش اكتشاف الأكسجين وتكافؤ الذرات والجدول الدوري والحرارة والأشعة فوق البنفسجية والكهرومغناطيسية وسرعة الضوء والكمات الضوئية والفوتونات. بينما ناقش في الفصل الثالث طبيعة الضوء الموجية والجسيمية والطبيعة الموجية للإلكترونات والذرة باعتبارها ممثلة للنظام الشمسي ونواة الذرة ومعجلات الجسيمات والقوى الأربع والمادة والطاقة. وفي الفصل الرابع (والأخير من القسم الأول) ناقش انحناء الزمكان وإدراك الزمان والثقوب السوداء والمجرة والانفجار العظيم.

ومن خلال انتقال سلس، لا تشعر إلا وأنت تقرأ سطورًا تختلف شكلًا ومضمونًا عما قرأت في الفصول الأربعة الأولى، ذلك أنها تناقش العالم البيولوجي على اتساع رقعته. في الفصل الخامس يناقش قوانين الوراثة والتوارث النسخ والترجمة في حقيقيات وأولويات النواة.

وفي الفصل السادس يناقش البنية الداخلية للأرض والتحور الدوري للغلاف الجوي والغلاف المائي والقارات العظمى قبل 800 و200 مليون سنة والتباين المتزايد للحياة.

وأخيرًا في الفصل السابع يناقش شجرة عائلة الرئيسيات والثورات الزراعية الثلاث والانفجارات السكانية والتحول الديموغرافي.