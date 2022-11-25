الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط دهس شاب فى المعصرة

جثة
جثة
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لقي شاب ثلاثيني مصرعه، بعد أن دهسته سيارة مسرعة في المعصرة، وفر قائدها هاربًا، وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة .

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بحلوان، بلاغا من أحد مستشفيات المنطقة، بوصول شاب مصاب بعدة كسور، ونزيف، ووفاته على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وكشفت التحريات عن أن الشاب أثناء عبور الشارع، دهسته سيارة مسرعة، وهرب قائدها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري على الجثة لبيان هل توجد شبهه جنائية أم لا؟.

وكلُفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط وإحضار قائد السيارة المتسبب في الواقعة.

وبالعرض على النيابة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف الملابسات، وصرحت بدفن الجثة.

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وائل لطفي

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