الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«المصريين الأحرار»: بيان البرلمان الأوروبى تدخل واضح فى الشأن المصرى

عصام خليل
عصام خليل
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قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن البرلمان المصري رد اليوم بشكل صريح على تصريحات البرلمان الأوروبي، حيث تخطى هذا البيان استقلال الحكم المصري، ولهذا بيان المجلس الأوروبي يعبر عن التدخل المباشر في شئون مصر.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه يريد الإجابة المباشرة على عدم تحرك البرلمان الأوروبي تجاه الانتهاكات التي تتعرض لها فلسطين يومياً، كما أنه لم يتحرك أيضاً لمساعدة الشعب السوري في أزمته، ولهذا لا يدل البيان الأوروبي إلا على تغطية المشاكل الداخلية التي يمر بها دول الاتحاد الأوروبي حالياً بهذا البيان.

وأضاف في حديثه، أن المجلس الأوروبي يطرق جميع الأبواب التي من خلالها يتم فشل أهداف مؤتمر المناخ "كوب27"، ولهذا يعمل البرلمان الأوروبي على تسييس قمة المناخ وربطها بقضايا حقوق الإنسان.

عصام خليل المصريين الأحرار اكسترا نيوز البيان الأوروربي البرلمان الاوروبى

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