حكاية أكلة مونديالى.. «تسطيره وعجة تونسى» جولة داخل مطبخ نسور قرطاج

تتجه أنظار محبي الساحرة المستديرة للعاصمة القطرية الدوحة، وذلك لمتابعة أكبر وأعرق بطولات كرة القدم، وهي كأس العالم 2022، حيث المباريات والحماس والتشجيع.

وبالتزامن مع بطولة كأس العالم، نأخذك بجولة داخل مطابخ الدول المشاركة بالمونديال، للتعرف علي أفضل الوجبات التي تميز هذه الدول، ففي السطور التالية نقدم أشهر الأكلات بالمطبخ التونسي.

العجة التونسية:

يعتبر طبق العجة التونسية، من أشهر وأشهى الأطباق، حيث يمثل البيض العنصر الأساسي لهذه الأكلة حيث يتم إضافته إلى الصلصة الحارة والشطة والفلفل الأخضر.

الكسكسى التونسي:

​​يختلف الكسكسى التونسي عن نظيره الجزائري والمغربي، ويتميز بنكهته الحارة، ولونه المائل للأحمر بسبب إضافة الصلصة، مع الخضروات.

خبز الطابونة:

خبز الطابونة من الأكلات المشهورة في تونس القديمة و المتوارثة عبر الأجيال، فعلى الرغم من صعوبة تحضيره حيث أنه يحتاج لأكثر من خمس ساعات للطهي إلا أنه دائمًا ما يكون متوافرا لشدة الإقبال عليه، حيث يتكون خبز الطابونة من دقيق القمح والحليب والخميرة، ويحتاج طريقة معينة للعجن حتى ينضج بشكل صحيح.

التسطيرة:

هي طبق من أطباق المطبخ التونسي، وهو طبق من فلفل وطماطم و بيض مقليين ومقطّعين بالسّكاكين بشكل متقاطع ومن هنا جاءت تسمية التسطيرة.

اللبلابي التونسي:

اللبلابي، هي أكلة شعبية تونسية مكونة أساسًا من الحمص والكمون وقطع صغيرة من الخبز، ويمكن أن يضاف إليها البيض، زيت زيتون، هريسة، التونة، كما يمكن أن يضاف إليها أيضاً لحم البقر ليصبح اسم الأكلة هرقمة.

الكفتاجي:

الكفتاجي، هو طبق رئيسي من أطباق المطبخ التونسي، حيث يقدم مع الخبز فهو عبارة عن فلفل، طماطم، كبده، بطاطا، قرع، بيض مقلي مقطّعة ومتبّلة.

روز جربي:

الروز الجربي هو طبق من أطباق المطبخ التونسي، يحضّر عادةً من الأرز، اللحم، الكبدة، الحمّص، والخضار مثل البقدونس، السلق، البازلاء والجزر.

فريكسي:

فريكسي، هو نوع من الكعك المالح من تقاليد المطبخ التونسي، يُصنع في البيت كما يُباع في محلات الأكلات السريعة، حيث تُقلى كرات العجين في الزيت ثم تفتح وتملأ بالبطاطا المقلية مقطّعة على شكل مكعبات.