الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس المركز الأوكرانى للحوار: روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا

الدكتور عماد أبو
الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار
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قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، كما أن الأزمة بين الدولتين تحتاج لتدخل عقلاء لإيقافها عبر الحوار الدبلوماسي والمفاوضات، وأن يكون هناك سيناريو جديد يقوم على إعطاء أوكرانيا إمكانية حماية نفسها جوا بالتحديد، لأنه التكتيك الجديد لروسيا منذ العاشر من أكتوبر بالهجمات الجوية الشرسة على البنية التحتية للطاقة.

وأضاف خلال مداخلة لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الجمعة، أن بريطانيا عندما تدعم أوكرانيا في هذا الوضع فهي تدعمها لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية ومحطات الطاقة.

وتابع أن الجميع في العالم ينشد السلام، إلا أن المشهد يتجه لمزيد من حدة الخلاف والصراع وتتسع الفجوة بين الجانبين، و«الجانب الأوكراني مُصر على تحرير أراضيه، وفي المقابل روسيا تصر على استعادة المدن التي ضمتها إليها بل وصرحت بأنها تريد ضم المزيد، ومثل هذه التصريحات تزيد الشعب الأوركاني تصميم لأنه ليس له إلا الدفاع عن نفسه، فروسيا تنوي احتلال الأراضي الأوكرانية بالتدريج، ونأمل أن يكون هناك عقلاء ووسطاء حياديين وأن يجمعوا الأطراف ويقللوا المسافة بين الجانبين بالتدريج».

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