قطع التيار الكهربائى عن 5 قرى بطوخ لأعمال صيانة طارئة فى القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى مدينة طوخ غدًا السبت بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى انتهاء الأعمال على مغذي كفر منصور القديم وذلك لإجراء أعمال صيانة طارئة.

وشملت المناطق المتأثرة بالفصل كفر منصور، كوم الأطرون، كفر العمار، كفر النخلة، منشأة العمار بهدف رفع كفاءة الإنارة العمومية داخل كافة المناطق التابعة لمركز ومدينة طوخ لراحة وخدمة المواطنين

فى سياق متصل تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تركيب بارة جديدة بلوحة تحكم توزيع الكهرباء بمبنى طوارئ مستشفي بنها التعليمي بعد حدوث عطل مفاجئ في اللوحة القديمة يوم الثلاثاء الماضي استوجب تغيرها وذلك بمبنى الطوارئ بالمستشفى الذي يحتوي على أقسام العناية المركزة، والحالات الحرجة، والأطفال حديثى الولادة.

وتابع المحافظ خلال الزيارة أعمال تركيب البارة الجديدة حتى تم الانتهاء منها، مشددًا على أعمال الصيانة الدورية لتلك المحولات لعدم حدوث أي أعطال مستقبلًا.

كما تقدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم الجمعة المسيرة الشبابية التي تطلقها المديرية ضمن فاعليات مبادرة شباب لمناهضة العنف ضد المرأة تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يمثل 16 يومًا من النشاط تبدأ يوم الجمعة 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان حيث سيتم عقد سلسلة من الندوات بعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وورش عمل لتدريب الفتيات على أساليب الدفاع عن النفس.