الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة حالات العدوى الفيروسية بمستشفى الجمهورية

مديرية الصحة بالإسكندرية
مديرية الصحة بالإسكندرية
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كشفت مديرية الصحة بالإسكندرية، حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى حول وجود حالات عدوى فيروسية للجروح لأكثر من 10 حالات بقسم النساء والتوليد بمستشفى الجمهورية العام، بعد إجراء عمليات الجراحة القيصرية، الأمر الذي تسبب قي تدهور حالاتهم الصحية.

وأشارت مديرية الصحة بالإسكندرية في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة قامت باجراء تقصى للحالات ومراجعة نتائج الاختبار البيولوجي للاوتوكلافات التي تم تعقيم الآلات بها و كانت مطابقة (سلبية).

كما تبين أن عدد حالات العدوى بقسم النساء والتوليد خلال شهر أكتوبر هو 3 حالات فقط من إجمالى 159 عمليات النساء والتوليد بنسبة أقل من 1.9%  وخلال شهر نوفمبر حالتين فقط من إجمالى 53 ولادة قيصرية حتى اليوم بنسبة 3.8%.

فيما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 5% إلى 15% من المرضى المقبولين في مستشفيات العناية الفائقة في البلدان المتقدمة يكتسبون عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية  ومن المعروف أن  عدوى المستشفيات (Nosocomial Infection) هي عدوى يصاب بها المريض بعد دخوله إلى المستشفى (أي أن الشخص لم يكن مصاباً به عند دخوله المستشفى) ولا تظهر إلا بعد 72 ساعة أو أكثر من دخوله اليها بينما تبلغ فترة بقاء المريضة في عمليات الولادة القيصرية في مستشفى الجمهورية 24-48 ساعة.

صحة الإسكندرية حالات عدوى فيروسية بمستشفى الجمهورية قسم النساء والتوليد صحة الإسكندرية تنفي

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