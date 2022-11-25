الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «شباب الغربية» يُكرم فريق عمل «كرفان المناخ والبيئة»

يسري الديب، وكيل
يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة
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كرم يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، فريق عمل "كرفان المناخ والبيئة" بوزارة الشباب والرياضة للتوعية البيئية؛ بإدارة طنطا أول، دعمًا لاستضافة مؤتمر المناخ  cop27، والذي جاب عدد من محافظات الجمهورية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والأمم المتحدة وشعبة أندية المناخ والبيئة، والإدارة العامة للطلائع بمديرية الشباب والرياضة.

وقام وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية  بتكريم الدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة الشباب والرياضه بطنطا وفريق عمل "كرفان للتوعية البيئية" وذلك بحضور الدكتور محمد منصور مدير عام الادارة العامة للطلائع وعدد من قيادات الشباب والرياضة بالغربية.

وجاب "كرفان المناخ والبيئة" محافظات الجمهورية ، في مبادرة وطنية تسعى إلى تمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا البيئة والمناخ، والتي تستهدف النهوض بالتثقيف البيئي، والعمل المناخي للأجيال القادمة.

وتضمن البرنامج أنشطة تفاعلية مختلفة تشمل ورش عمل لبناء القدرات وحوار الشباب ومسابقات وفيديوهات توعوية ومعسكرات تدريبية وحملات للتوعية عن تغير المناخ.

وكيل شباب الغربية يكرم كرفان للتوعية البيئية دعما COP

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