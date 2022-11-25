عمرو طلعت: خطة لإنشاء 30 مركزًا للإبداع الرقمي باستثمارات 5 مليار جنيه

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة “500 جلوبال” الرائدة عالميا لافتتاح مقر للشركة بمصر، وهو الأول لها فى القارة الأفريقية، وذلك كمشغل لمركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة" كمركز حيوى عالمى يتم تجهيزه على أعلى مستوى لتنمية قدرات الشركات الناشئة، ودعم الإبداع الرقمى وريادة الأعمال لدى الشباب.

وقع الاتفاقية الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وكورتنى باول الرئيس التنفيذى للعمليات والشريك الإدارى لشركة "500 جلوبال".

وتبلغ مدة الاتفاقية 3 سنوات، ويتضمن الاتفاق؛ قيام شركة "500 جلوبال" بتأسيس مقر لها فى مصر، وبناء قدرات نحو 200 شركة ناشئة خلال مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشراكة تأتى فى ضوء حرص الوزارة على التعاون مع كبرى المشغلين ومسرعات الأعمال العالميين لبناء شبكة واسعة من الخبراء والمستثمرين والشركات لتطوير قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجى؛ موضحا أن مصر تشهد نموًا كبيرًا فى قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ حيث تحرص الوزارة على التوظيف الأمثل لكافة إمكاناتها والاستعانة بالخبرات العالمية لتهيئة البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وتحفيز الفكر الابتكارى لدى الشباب.

وأضاف “طلعت” أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات لتنمية قدرات الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال؛ حيث تستهدف الوزارة إنشاء 30 مركزا منتشرين فى أنحاء الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 5 مليار جنيه.

وبموجب التعاون؛ فإنه من المقرر تنفيذ دورة سنوياً من برنامج الشركات الناشئة لعدد 15 شركة ناشئة فى مرحلة النمو pre-Series A startups، كذلك تنفيذ دورتين سنوياً من برنامج معسكر الشركات الناشئة لعدد 25 شركة فى مرحلة التأسيس، بالإضافة إلى تنفيذ دورة سنوياً من برنامج معسكر فرق إدارة حاضنات/مسرعات الشركات الناشئة والذى يستهدف إعداد نحو 60 شاب وشابة لإدارة مسرعات الأعمال.

كذلك تنفيذ مجموعة من الفعاليات الدورية بهدف تشبيك مجتمع الشركات الناشئة محلياً واقليمياً ودولياً، وتأسيس صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر.

وأعربت كورتنى باول الرئيس التنفيذى للعمليات والشريك الإدارى لشركة "500 جلوبال"، عن بالغ سعادتها للتعاون مع "إيتيدا" وإطلاق عدد من البرامج الداعمة لبيئة عمل ونمو الشركات الناشئة المصرية، من ضمنها برامج للشركات الناشئة، والتى نجحت فى تخريج وانضمام 8 شركات ناشئة لقائمتها التى تضم 49 شركة من شركات "اليونيكورن"، وهى الشركات الناشئة التى تجاوز رأسمالها مليار دولار، وكذلك برنامج معسكر فرق إدارة حاضنات/مسرعات الشركات الناشئة. مؤكدة على ثقة الشركة فى إمكانات السوق المصرى وتطلعها لأن تكون شريكا رئيسيا فى هذا القطاع المزدهر بمصر والذى يشهد نموًا سريعًا.

وشركة "500 جلوبال" تعد من أكبر وأنشط مستثمرى الشركات الناشئة على مستوى العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقع مقرها الرئيسى فى واحة السيليكون بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها مكاتب فى 16 دولة.

وقال الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين مجتمع رواد الأعمال وتشجيعهم على إطلاق شركاتهم الناشئة ومشروعاتهم المبتكرة فى مصر فى ظل وجود علامات تجارية رائدة عالميا وصناديق استثمار مرموقة مثل شركة "500 جلوبال"، مشيرا إلى بيئة العمل المتطورة والمواصفات العالمية التى يتيحها مركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة".

وكجزء من استراتيجيتها التوسعية، أعلنت شركة "500 جلوبال"، تعيين أمل عنان كشريك إدارى للشركة بالقاهرة، للإشراف على تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية.

ومن جانبها، قالت أمل عنان الشريك الإدارى لشركة 500 جلوبال، أن التعاون مع "إيتيدا" يؤكد التزام الشركة بدعم مؤسسى الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين فى جميع مراحل نمو شركاتهم؛ معربة عن سعادتها للانضمام لشركة 500 جلوبال ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مسيرتهم كقطاع حيوى يساهم فى نمو الاقتصاد المصري.

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