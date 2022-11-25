الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وكيل المجلس التصديري: جميع القطاعات الصناعية سوف تتأثر بارتفاع أسعار الطباعة

احمد جابر
احمد جابر
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قال أحمد جابر، وكيل المجلس التصديري للطباعة، وعضو اتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الطباعة والتغليف قطاع خدمي يخدم على كثير من القطاعات ويدخل في نحو 90٪ من الصناعات المصرية.

وأضاف جابر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن جميع القطاعات الصناعية  سوف تتأثر بارتفاع أسعار الطباعة بشكل عام.

وأوضح وكيل المجلس التصديري للصناعات الطباعية، أن هناك ارتفاع عالمي في أسعار الطباعة والتغليف والمواد الخام بشكل عام.

وأشار إلى أن الصناعات المرتبطة بالطباعة تمثل نحو 5% من قيمة المنتج وبالتالي ارتفاع أسعارها يؤثر بالتبعية على ارتفاع أسعار باقي المنتجات وبالتالي ارتفاع أسعار الطباعة والتغليف قيمة ضئيلة جدًا غير ملحوظة.

أشار ارتفاع أسعار ا الخ التالي الدستو أسعار ارتفاع أسعاره التغليف

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