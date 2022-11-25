الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد مبادرة «تنمية المواهب».. كيف يساعد النوم على تطوير ذكاء الأطفال؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مبادرة لـ"تنمية المواهب" عند الأطفال، وكيفية مساعدة الأسر على اكتشاف الهوايات الخاصة بهم والعمل على تنميتها، والعوامل التي تساعد في تطوير الذكاء.

يميل الأطفال إلى أن يكونوا نشيطين طوال اليوم، حيث يُعتقد أنه كلما زاد عدد الأطفال المشاركين في الأنشطة، زاد اكتسابهم للمعرفة وتعلم الأساسيات، فالأنشطة البدنية مفيدة في تعليمهم استيعاب الفشل وبالتالي العمل على التغلب على أوجه القصور، وفقًا لما ذكره موقع «parenting first cry».

بينما يستكشف الأطفال المجالات التي تغذي قدراتهم العقلية المتزايدة باستمرار، تتفكك قدراتهم المعرفية، حيث يحدث جزء كبير من النمو العقلي للطفل عند بلوغه سن الخامسة، وبالتالي فإن مسئولية الآباء والأمهات هي رعايتهم بأفضل الطرق الممكنة لتسهيل أفضل النتائج.

بصرف النظر عن الطعام والتغذية، هناك نشاط يومي آخر له دور فعال في نموهم الشامل وهو النوم، حيث يعمل القلب والرئتان والدماغ والكليتان بشكل مستمر طوال اليوم، حيث يمنحهم النوم في الليل الوقت الكافي لإعادة تنشيطهم.

تحتاج أجسامنا إلى قسط وافر من النوم من أجل نمو وصحة عقلية سليمة، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى ظروف غير قابلة للتغيير، مما يؤدي إلى مشاكل الصحة العقلية.

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بالتزامن مع مبادرة المتحدة لـ«تنمية المواهب».. أفضل طرق تعليم الطلاب فن الكتابة على الجدران

يحتاج الأطفال إلى الحصول على 6 إلى 8 ساعات من النوم كل يوم، فكلما كان الطفل أصغر سنًا، احتاج إلى النوم لفترة أطول، فأثناء النوم لا يستريح الدماغ فحسب، بل يعالج أيضًا جميع المعلومات من خلال تعزيز الذاكرة، ففي السطور التالية يسلط الخبراء، الضوء على العادات التي تحافظ على النوم وبالتالي تعزيز الذكاء وتنمية المواهب.

الحفاظ على روتين النوم:

يساعد تحديد وقت الاستيقاظ والنوم كل يوم في ضبط ساعتنا البيولوجية، حيث تثبت ممارسة هذه العادة كل يوم منذ سن مبكرة أنها مفيدة على المدى الطويل، إلى جانب ذلك، قد يخطط أفراد الأسرة أيضًا ليومهم وفقًا لذلك حيث يميل الأطفال إلى اتباع العادات التي يلاحظونها من حولهم. 

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تزامنًا مع مبادرة «المتحدة» لرعاية المواهب.. كيف يمكنك تنمية مهاراتك اللغوية؟

اجعل النوم أولوية:

يحتاج الآباء إلى التخطيط لتناول الطعام والنوم، فبمجرد دخول الطفل إلى حياتنا، حيث يصبح التخطيط الدقيق والجدولة جزءًا لا غنى عنه، كما يساعد الالتزام بوقت محدد للنوم الأطفال على الشعور بالأمان لأنه يوفر لهم القدرة على التنبؤ.

الحرص على الحصول على قسط وافر من النوم حسب العمر:

من الحقائق المدروسة جيدًا أن النمو العقلي عند الأطفال يحدث أكثر من غيرهم منذ الولادة وحتى سن الخامسة، نظرًا لأن الدماغ يعمل بلا توقف، حيث يجب أن يحصل على راحة جيدة لأداء أفضل ما لديه. 

الأنشطة البدنية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الصحة العقلية تطوير الذكاء تنمية المواهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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