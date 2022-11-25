مركز ومدينة الإسماعيلية يتصدى لمخالفات البناء ويتابع الأزمات بالقرى

أحبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، محاولة صب أعمدة خرسانية لعدم الحصول على ترخيص بالبناء، حيث تم فك الشدة الخشبية "دور أول علوي" بقرية عين غصين عزبة عزت على مساحة 120 متر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ونتيجة سقوط عمود كهرباء بقرية الحجاز بمركز ومدينة الإسماعيلية، أمام منطقة المزرعة نتيجة هبوب رياح شديدة، وعلى الفور تم تحرك لجنة الأزمات والكوارث بالقرية، وتم اتخاذ اللازم وإصلاح العمود حفاظًا على حياة المواطنين.