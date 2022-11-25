«البطولة المطلقة» حُلم لم يتحقق.. محطات فى مسيرة «خالد الصاوى» الفنية

تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان خالد الصاوي الذي حفر اسمه بحروف من ذهب ولمع في سماء الفن بنجوميته وأسلوبه المتميز وتمثيله الأدوار المركبة الصعبة التي تتسم في الوقت نفسه بالسهل الممتنع.

“الصاوي” حظى بقاعدة جماهيرية كبيرة وحرص على التنويع في تجسيده لشخصياته بالأعمال الفنية المختلفة ما بين الكوميدي والتراجيدي والدرامي وغيرهم.

أعمال خالد الصاوي الفنية المختلفة

وعلى مدار مسيرته الفنية حقق “الصاوي” نجاحات متتالية من خلال مجموعة من الأعمال الفنية المميزة، فقد جسد الصاوي أدوارًا في أفلام “كدة رضا، ظرف طارق، العبيط والحرامي، كباريه، الفرح”، وغيرها من الأعمال التي رسخت في أذهان محبيه وجمهوره.

آخر أعمال خالد الصاوي

وكان آخر أعماله الفنية مسلسل “أعمل إيه” الذي عرض خلال الفترة القليلة الماضية، على شاشة قناة دي إم سي، وقال الفنان خالد الصاوي، إن المسلسل يناقش قضايا الطبقة الوسطى التي تحتاج لسنوات طويلة لتغييرها، مؤكدا أن الطبقة الوسطى أصبحت غائبة وسط زحام الكثير من الأعمال الفنية التي تناقش قضايا الطبقة الغنية.

وتابع: "مع عرض أولى حلقات مسلسل اعمل ايه وتوالي الحلقات كانوا بيقولوا لي في التصوير أن الحلقات بتطلع ترند على مواقع التواصل الاجتماعي وفوجئت بالنجاح الكبير الذي حققته تجربة مسلسل اعمل ايه".

أعمال خالد الصاوي الفنية المقبلة

وأعلن “الصاوي” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أنه لم يتعاقد على أي عمل فني حتى الآن، حيث أراد أن ينتهي من تصوير “أعمل ايه” بمنتصف الشهر الجاري، ليتفرغ بعد ذلك لقراءة الأعمال المعروضة عليه.