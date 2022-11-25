الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على أعراض الفيروس الجديد 2022

فيروس
فيروس
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انتشرت في السنوات الأخيرة،  العديد من الفيروسات التي لم يمكن يعلم عنها أحد، ومؤخرًا بدأ الكثير من المواطنين بالبحث عن أعراض الفيروس الجديد 2022، الذي يندرج ضمن مجموعة من الفيروسات التنفسية تؤدي لأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

وترتفع عمليات البحث في الساعات الأخيرة على الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة “جوجل” من قبل المواطنين بأنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة أعراض الفيروس الجديد 2022.

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وتزامناً مع اهتمام الكثيرين، خلال الأيام الماضية، لمعرفة كل ما يخص الفيروس المخلوي التنفسي وأعراضه التي تشبه الإنفلونزا وفيروس كورونا، يرصد لكم “الدستور” التفاصيل والمعلومات التي تشمل أعراض الفيروس الجديد 2022 وما يطلق عليه الفيروس المخلوي التنفسي.

أعراض الفيروس الجديد 2022

في الأيام الأخيرة، أصيب عددًا من الأطفال بالفيروس المخلوي التنفسي، لتظهر عليهم أعراض بنوبات سعال شديدة وسخونة وارتفاع متقطع في درجات الحرارة وضيق في التنفس.

وتتضمن أعراض الإصابة بالفيروس ارتفاعاً في الحرارة، وضيقاً بالصدر، وكحة، والتهابا وآلاما بالحلق، مضيفا أنه فيروس قديم وليس وباء، كما ليس له مضاعفات خطيرة ويعالج مثل الإنفلونزا.

ويسبب الفيروس المخلوي التهابات في الجهاز التنفسي، إذ تصل العدوى عادة إلى ذروتها في أواخر الخريف أو الشتاء، وتتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا، باعتبارها جميعاً من الأمراض التنفسية، وغالباً ما تظهر بعد عدة أيام من الإصابة، فقد تبدأ الأعراض في الظهور بعد فترة من أربعة إلى ستة أيام من التعرض للفيروس.

في إطار متصل، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن علاج الفيروس يبدأ باستخدام أدوية خافضة للحرارة وتناول السوائل الدافئة، ناصحا المواطنين عند إصابة الأطفال بنزلات البرد أو الإنفلونزا أو الفيروس التنفسي المخلوي بعدم استخدام المضادات الحيوية إلا من خلال الرجوع للطبيب المختص.

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