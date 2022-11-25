إنشاء موقف نموذجي وأسواق حضارية لخدمة قرى زفتى ضمن «حياة كريمة»

أجرت فضائية "Extra news" جولة في مشروعات حياة كريمة بمحافظة الغربية لرصد ومتابعة أعمال المبادرة.

وخلال الجولة قال الدكتور محمد، أحد مسئولي الإدارة المحلية بمدينة زفتى محافظة الغربية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قامت بتغيير وجه الحياة حيث قامت بتغطية ترعة كانت عبارة عن مقلب للقمامة وإنشاء موقف نموذجي وسوقاً حضارياً يخدم قرى مدينة زفتى محافظة الغربية.

وأشار إلى أن السوق جاء لإلغاء السوق العشوائي الذي كان موجوداً في المدينة، حيث إن السوق يخدم سكان المحافظة بأكملها، موضحاً أن الموقف يخدم أكثر من حوالي 80 ألف مواطن يومياً.

