الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

من هو القديس يسطس الأسقف الذي يحيي الأقباط ذكراه اليوم؟

الكنيسة
الكنيسة
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تُحيي الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تذكار استشهاد القديس يسطس الأسقف.
وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديس يسطس الأسقف على يد مكسيموس الأمير بعد امتحانه بالعذاب الشديد وأخيرا نال إكليل الشهادة .
وهو وُلد في فيفاري، وبينما كان يخدم في كنيسة فيينا كشماس اختير أسقفًا لإيبارشية ليو. غيرته للحق جعلته صارمًا في كل شيء، وحين عُقِد مجمع في أكويليا سنة 381 م. لمقاومة الأريوسية اشترك فيه القديس يسطس مع أسقفين آخرين من بلاد الغال ، وكان القديس أمبروسيوس أيضًا حاضرًا، وقد أظهر احترامًا خاصًا بالقديس يسطس. ويظهر هذا أيضًا في رسالتين له يسأله فيهما عن رأيه في بعض الأسئلة المتعلقة بالكتاب المقدس.
وحدث أن كان في ليو رجل شرير طعن بعض المارة في الطريق وقتلهم، ثم احتمى في الكنيسة كملجأ له. 
أرسله القديس يسطس للحاكم بعد وعد منه بالإبقاء على حياته، وبالرغم من ذلك فقد قتلته الجماهير. حزن يسطس جدًا، شاعرًا بمسئوليته عما حدث، ورأى أنه غير مستحق لخدمة المذبح. وإذ كان يشتاق من مدة طويلة في خدمة الله بعيدًا عن الناس والمناصب اتخذ من هذا الموقف حجة لكي يترك منصبه ولكن معارضة شعبه لذلك كانت عائقًا ضخمًا له.
رحلته إلى أكويليا أتاحت له الفرصة لتحقيق ذلك، فبعد رجوعه بقليل انسحب من بين أصدقائه آخذًا سفينة من مارسيليا مع قارئ من الكنيسة اسمه فياتور وسافر إلى الإسكندرية حيث ذهب إلى أحد الأديرة في مصر وعاش فيها مجهولًا، حتى اكتشفه أحد الزوار من بلاد الغال.
أرسلت الكنيسة في ليو كاهنًا اسمه أنتيوخوس لإقناعه بالرجوع ولكنه رفض، فتولى أنتيوخوس رعايته حتى تنيّح سنة 390 م.

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