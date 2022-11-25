«المصريين هيشجعوا مين؟».. تحدٍ بين سفارتى مصر وأمريكا بالقاهرة على مباراة كأس العالم 2022

في لقطة طريفة، نشر الحساب الرسمي لسفارة أمريكا بالقاهرة صورة للإعلامي إبراهيم فايق، والناقد الرياضي رضا عبدالعال، وأشار فيها إلى الصفحة الرسمية لسفارة بريطانيا بالقاهرة، يتحدّيان بعضهما على تشجيع المصريين لأي منهما.

واقتبست السفارة الأمريكية في القاهرة صورة للقاء سابق بين الإعلامي إبراهيم فايق والناقد الرياضي رضا عبدالعال، وهما يتحديان بعضهما على تأهل منتخب مصر في المباراة السابقة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حيثُ نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأشارت فيها الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بالقاهرة، قائلة: «تراهني نكسب الماتشين الجايين ونصعد لدور التمانية؟.. خلينا نوري لأمريكا المصريين هيشجعوا مين».

موعد مباراة أمريكا وإنجلترا في كأس العالم

وتقام مباراة إنجلترا وأمريكا، اليوم، على ملعب البيت وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2022.

وستُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

وسبق للمنتخبين أن تقابلا في نهائيات كأس العالم 2010، وبالتحديد في الجولة الأولى وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما سجلهما ستيفن جيرارد وكلينت ديمبزي.

وتقام مباراة إنجلترا وأمريكا، اليوم الجمعة، على ملعب البيت وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2022.

وستُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

وسبق للمنتخبين أن تقابلا في نهائيات كأس العالم 2010، وبالتحديد في الجولة الأولى وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما سجلهما ستيفن جيرارد وكلينت ديمبزي.