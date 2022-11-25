حبس ربة منزل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمقطم

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس المتهمة في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالمقطم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث باستعجال التحريات حول الواقعة.

واعترفت المتهمة بحيازتها كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى 2 هواتف محمولة، وميزان حساس وكمية من السرنجات البلاستيكية الفارغة بقصد الاتجار بالمواد المخدرة وتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

جاء ذلك بعد تأكيد معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، بقيام إحدى السيدات بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة، جرى استهداف المتهمة وتحديد مكان اختبائها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي- مشغولات ذهبية- 2 هواتف محمولة- ميزان حساس- كمية من السرنجات البلاستيكية الفارغة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.