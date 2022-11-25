الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم في دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة.. غدًا

جريدة الدستور
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تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدًا السبت، حكمها في دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي الممتنع عن تشغيل برنامج أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة من دفعة ٢٠١٥، وذلك لسماع المرافعة والإطلاع والرد من قبل الجهة الإدارية.

وحملت الدعوى رقم ٧٥ لسنة ١١٩١، والمقامة من سارة محمد فتحي وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام ٢٠١٥.

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