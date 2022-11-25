الأنبا توماس عدلى يترأس أمسية الصلاة من أجل الدعوات

ترأّس، مساء أمس، نيافة الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، أمسيّة الصّلاة من أجل الدعوات، بكنيسة القديسة تريزا الطّفل يسوع بمبنى أمّ النّور، بكنيسة السّيّدة العذراء أمّ النّور، بإمبابة.

جاء هذا في إطار الاحتفال بتساعيّة الصلوات من أجل الدّعوات، حضر الأمسيّة شباب كنيسة السّيّدة العذراء أم النور، بإمبابة، وشباب كنيسة السّيّدة العذراء سلطانة السّلام، بأوسيم.

تضمّنت الأمسيّة الصلوات المختلفة، والترانيم الروحية، ولقاء عن الدّعوة، بالإضافة إلى خبرات بعض الطّلبة الإكليريكيّن.

وفي كلمته للشّباب ذكر نيافته أهمية الحضور اليومي في خلوة شخصيّة أمام الله، لتمييز، وتقويم اختياراتنا. وفي نهاية الأمسية شكر نيافته الآباء، رعاة الكنائس، والآباء الرعاة، المساعدين، وخدّام الشّباب بالكنيستين.

من هو الأنبا توماس عدلى؟

ولد الأنبا توماس عدلي، واسمه ماهر عدلي زكي في 5 نوفمبر 1966 بمدينة سمالوط محافظة المنيا، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1988 والتحق بكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1993 ثم سافر قي بعثة دراسية إلى روما وحصل على دبلوم الإسلاميات من جامعة روما عام 1999، وحصل على ليسانس في الفلسفة واللاهوت عام2000، وسيم كاهناً في 20 /4/2001 على يد الأنبا أنطونيوس نجيب مطران المنيا خدم في كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا ثم مديراً لمكتب التنمية بالمنيا من عام 2003 وحصل على الماجستير في علوم الكتاب المقدس من المعهد البابوي للدراسات الكتابية بروما عام 2007.

- البابا فرنسيس عينه مدبرًا رسوليًا لإيبارشية الجيزة

وتم تعيينه من قبل قداسة البابا فرنسيس مدبراً رسولياً لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف بقرار في 10 أبريل 2018 وسيم أسقفاً في 25/5/2018 في كاتدرائية القديس أثناسيوس بمدينة السادس من أكتوبر علي يد غبطة البطريرك المعظم الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك وأعضاء السنودس المقدس وبحضور مونسينيور برونو موزارو القاصد الرسولي وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية.

وفي 25 مارس 2019 اعتمد قداسة البابا فرنسيس قرار السينودس البطريركي الذي ينص على انتهاء التدبير الرسولي للإيبارشية وتعيين الأنبا توماس عدلي مطرانًا لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف وتم تجليسه في صباح الخميس 9 مايو 2019 في عيد تأسيس الإيبارشية في كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي في مقر المطرانية بمدينة 6 أكتوبر على يد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكرسي الإسكندري للأقباط الكاثوليك والآباء الأساقفة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط والأنبا مكاريوس توفيق مطران الاسماعيلية والأنبا يوسف أبو الخير سوهاج والأنبا بطرس فهيم مطران المنيا والأنبا عمانوئيل مطران طيبة الأقصر وشارك بالحضور سفير الفاتيكان والمطران جورج شيحان مطران الموارنة والأب بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان بمصر.