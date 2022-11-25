مجموعة إنجلترا في كأس العالم 2022.. وترتيب كافة المجموعات

يبحث عن مجموعة انجلترا في كأس العالم 2022 الملايين من عشاق الساحرة المستديرة وذلك عقب فوزها على إيران 6 - 2 ضمن مباريات الجولة الأولي المجموعة الثالثة في كأس العالم على ملعب أحمد بن علي حيث يستعد منتخب انجلترا لخوض مباراة أمريكا المزمع إقامتها مساء اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022.

مجموعة انجلترا في كأس العالم 2022

تتكون المجموعة الثانية من4 منتخبات هي (انجلترا، إيران، الولايات المتحدة، أوكرانيا) حيث اعتلي المنتخب الإنجليزي صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط عقب فوزه على إيران ضمن تصفيات الجولة الأولى من النسخة الـ 22 من مونديال قطر 2022.

ترتيب مجموعات كأس العالم قطر 2022

انتهت منافسات الجولة الأولي من مونديال قطر 2022 الخميس الماضي المقامة حاليا والتي ستستمر حتى يوم 18 ديسمبر 2022 وذلك عقب خوض كافة المنتخبات المشاركة مباراتهم الافتتاحية وإليكم ترتيب مجموعات كأس العالم 2022:-

المجموعة الأولي

يرغب الكثير في معرفة ترتيب مجموعة انجلترا في كأس العالم 2022، حيث يتصدر المجموعة الأولى المنتخب الهولندي برصيد 3 نقاط فيما يتذيل منتخبا الستغال وقطر المجموعة بدون رضيد من النقاط.



المجموعة الثانية

يتصدر المجموعة منتخب انجلترا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط عقب هزيمة إيران بـ6 أهداف فيما احتل منتخبي ويلز وأمريكا المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة وتذيلت إيران المجموعة بدون أهداف.

المجموعة الثالثة

يتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط عقب تحقيقه الفوز على منتخب الأرجنتين فيما يحتل المنتخب المكسيكي والبولندي المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة وتذيل المجموعة منتخب الأرجنتين بلا رصيد من النقاط.

المجموعة الرابعة

يتصدر المجموعة الرابعة المنتخب الفرنسي برصيد 3 نقاط عقب الفوز على نتخب استراليا فيما يحتل المنتخب التونسي والدنماركي المركز الثاني والثالث وتذيل المجموعة منتخب استراليا بدون نقاط.

المجموعة الخامسة

يتصدر المجموعة الخامسة منتخب اسبانيا برصيد 3 نقاط متساويا مع اليابان ولكنها تتقوق بفارق الأهداف بعدما فازت على كوستاريكا بسعة أهداف دون رد فيما يحتل المنتخب ألمانيا المركز الثالث بدون نقاط ويتذيل المجموعة منتخب كوستاريكا.



المجموعة السادس

يتصدر المجموعة السادس منتخب بلجيكا برصيد 3 نقاط عقب فوزه على منتخب كرواتيا الذي يحتل المركز الثاني في جدول التربيت عقب تعادله مع منخب المغرب ويتذيل المجموعة منتخب كندا.

المجموعة السابعة

يتصدر المجموعة السابعة المنتخب البرازيل برصيد 3 نقاط متساويا مع منتخب سويسرا صاحب المركز الثاني فيما يحتل المنتخب فيما يحتل المركز الثالث منتخب الكاميرون وتذيل المجموعة منتخب صربيا دون نقاط.



المجموعة الثامنة

يتصدر المجموعة الثامنة المنتخب البرتغالي برصيد 3 تقاط فيما يحتل المنتخب كوريا الجنوبية وأروجواي المركز الثاني والثالث وتذيل المجموعة منتخب غانا بدون نقاط.

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