برلمانية: استمرار قرارات العفو الرئاسي يؤكد احترام مصر لحقوق الإنسان

ثمنت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، جهود لجنة العفو الرئاسي، واستمرار قرارات العفو والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، وأخرها إخلاء سبيل 30 شخصًا، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية، وبالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير على الطريق الصحيح، وصدور مثل تلك القرارات يثبت صحة ذلك، ويؤكد احترام الدولة المصرية لحقوق الإنسان، موضحة أن ذلك يتوافق مع الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي.

وأشادت عضو مجلس النواب، بجهود لجنة العفو الرئاسي منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة في 26 أبريل الماضي بتوجيهات من الرئيس السيسي، وتابعت: "جهود اللجنة واضحة للجميع، ولا ينكرها إلا حاقد وجاحد".

وأوضحت النائبة ندى ألفي ثابت، أن استمرار قرارات العفو الرئاسي، والإفراج عن المحبوسين احتياطيا، أكبر رد على المشككين المغرضين الذين يبثون الشائعات المغرضة لزعزعة استقرار الوطن، وتعطيل مسيرة البناء والتنمية.

واختتمت النائبة: "القادم أجمل بفضل القيادة السياسية الحكيمة، ومؤسسات الدولة الوطنية العريقة، وترابط وتلاحم أبناء الوطن الشرفاء".